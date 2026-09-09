Fiorentina convinta di procedere contro Grosso. Dalla risoluzione al licenziamento: ecco cosa potrebbe succedere

Dopo l'esonero di Fabio Grosso, adesso in casa Fiorentina si apre un fronte differente nel legame con l'ex tecnico viola. Tanto, se non tutto, dipenderà dall’esito dell'azione disciplinare che il club viola sta valutando di avanzare a carico di Grosso.

Quasi una certezza

Questa, scrive il Corriere dello Sport, è a questo punto un’opzione che somiglia molto a una certezza, altrimenti non se ne sarebbe nemmeno parlato. Gli scenari futuri tra la Fiorentina e Fabio Grosso sono strettamente legati al responso della commissione federale.

Il ventaglio di opzioni

Si va dalla dalla risoluzione consensuale del contratto al licenziamento per giusta causa. Solo in seguito sarà possibile un ventaglio di opzioni che soltanto l'entità dell’azione disciplinare potrà determinare. Al momento altre ipotesi non sono possibili. L'unica certezza è che tra Grosso e la Fiorentina è finita molto, molto male.