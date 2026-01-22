Italiano: "Spero di ritrovare entusiasmo in Europa, ma gli infortuni pesano. Contro la Fiorentina abbiamo tappato ma..."
In questi momenti il Bologna sta scendendo in campo contro il Celtic nella penultima giornata di Europa League, e nei minuti precedenti alla sfida il tecnico dei rossoblu del Bologna Vincenzo Italiano. Queste le sue considerazioni a SkySport:
"Ci teniamo Osgaard e Cambiaghi nel momento in cui servirà cambiare la partita, potrebbe essere utile in tre ruoli. Siamo contati ed è a disposizione per occupare qualsiasi ruolo. Speriamo in Europa di dare un po' di entusiasmo qui, è un bel po' che non ci vede protagonisti. Ci sarà Ferguson che giocherà sulla trequarti e torna al suo vecchio ruolo. Celtic? Una delle migliori squadre in Scozia, europea, e va data la massima attenzione”.
“Il Bologna non è imborghesito, abbiamo solo sbagliato la partita contro la Fiorentina”
Ha anche aggiunto: “Bologna imborghesito? Una piccola reazione l'abbiamo avuta. Abbiamo toppato il primo tempo contro la Fiorentina, per il resto ci siamo. La Supercoppa ti toglie tante energie, oggi inizia a rientrare Skorupski, poi Bernardeschi e Freuler. Ci sono troppi impegni e qualcuno ha giocato tanto. Pian pianino, la squadra ritroverà la fiducia che ha sempre avuto: non può essere disperso tutto quello che abbiamo costruito e sono convinto che ritroveremo al più presto tutte le nostre caratteristiche"