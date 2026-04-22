La rissa con il tifoso rischia di costare caro a Orban: pesante sanzione in arrivo da parte del Verona

La retrocessione dell'Hellas Verona è ormai scritta e a complicare ulteriormente le cose ci sono anche gli eventi fuori dal campo. Dopo la sconfitta con il Milan, che a sua volta aveva seguito quelle con Torino e Fiorentina, l'attaccante degli scaligeri Gift Orban è stato protagonista di una rissa con un tifoso, con il video che è diventato virale sul web.

Fuori rosa?

L'Hellas Verona sta valutando di prendere dei provvedimenti nei confronti del calciatore. Sicuramente ci sarà una multa pesante, ma è molto probabile anche che Orban possa finire fuori rosa da qui al termine della stagione. D'altronde la retrocessione è ormai quasi scontata e il Verona, pur rinunciando a uno dei suoi migliori elementi, deve mettere al primo posto la propria credibilità.