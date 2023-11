Giletti: "Fiorentina-Juventus? Nemmeno Sgarbi ubriaco potrebbe trovare divertente il gioco di Allegri"

Il noto conduttore televisivo Massimo Giletti ha commentato per Tv Play la sua Juventus, tornando anche sulla vittoria contro la Fiorentina:

“Sono abituato a una Juventus che dominava le partite, lasciando poco spazio agli altri. Allegri, avendo una squadra più debole tecnicamente, deve aspettare e subire il gioco avversario: è ovvio. L’immagine di Fiorentina-Juventus però da un punto di vista della bellezza del gioco lascia il tempo che trova. Nemmeno Sgarbi ubriaco può trovare divertente e bella questa squadra. Se così facendo Allegri riesce a portare a casa i tre punti va bene, ma non posso dire che sto godendo a vedere la Juventus giocare così”.

Poi su Vlahovic: "Era già sul mercato e la trattativa con Lukaku era in fase avanzata ma poi non si è conclusa. Il serbo ha dei momenti buoni e altri in cui sparisce: qualche dubbio è normale che venga. La Juve non può più aspettarlo perché ha fatto un investimento enorme e per questo è possibile che possa diventare una pedina per il prossimo mercato".