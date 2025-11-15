Dal quasi ritiro a una possibile porta di Serie A: l'inatteso scenario che potrebbe attendere Sirigu

Sembra essere ormai prossimo al ritiro Salvatore Sirigu, ormai da quasi venti anni sulla scena del calcio internazionale ma rimasto svincolato dopo la fine della scorsa stagione. L'emergenza occorsa al Parma però potrebbe riabilitarlo: Suzuki infatti si è fatto male in modo serio e il suo vice non ha presenze in A. Per questo i ducali stanno pensando a uno svincolato.

Nella lista c'è proprio Sirigu, ormai 38enne e reduce da quattro stagioni da riserva, tra cui anche quella alla Fiorentina nei sei mesi da gennaio a giugno 2023, chiusi però con la rottura del tendine d'Achille.