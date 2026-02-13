​​

La Nazione: Pongracic-Comuzzo, siamo al test verità

Redazione /
La Nazione

Sul QS de La Nazione si legge della prossima gara della Fiorentina contro il Como e di alcuni singoli di casa viola. 

Prima pagina 

In prima pagina: “Pongracic e Comuzzo: test verità domani a Como. Altrimenti sarà rivoluzione”. 

Pagina 8

A pagina 8 si legge: “Difesa, si prepara la rivoluzione. Pongracic e Comuzzo è l'ultima chiamata. Poi Rugani e Ranieri”. 

Pagina 9

A pagina 9, invece: “Tifosi, uno strano sabato. Niente Como, si va al pub. Trasferte “ancora” vietate, in attesa del ricorso al TAR”. 

