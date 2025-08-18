Palladino: "Fermarsi non è riposare, è ricaricare per ripartire più forti"

Raffaele Palladino, dopo l'esperienza a Firenze, è rimasto - come si dice in gergo - “appiedato”. Senza panchina. E l'allenatore ex Fiorentina, esoneratosi dopo la conferenza stampa di fine stagione di Pradè e Ferrari, è tornato a parlare oggi sui social.

Palladino è tornato a parlare

Il messaggio social dell'ex Fiorentina

“Fermarsi non è riposare; è ricaricare per ripartire più forti”, il suo messaggio su Instagram, che lascia presagire che Palladino si prenderà un periodo di pausa dopo l'anno passato a Firenze. Intanto, la Fiorentina ha deciso di ripartire dalla classe e dall'esperienza di Stefano Pioli. Con il playoff di Conference League che si avvicina.