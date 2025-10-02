La probabile formazione della Fiorentina: Pioli opta per Comuzzo e ci riprova con Fagioli. Fortini e Piccoli, è il vostro turno
Fortini entra in campo - FOTO ACF FIORENTINA
Appuntamento in Conference League per la Fiorentina di Stefano Pioli. Avversario il Sigma Olomouc, squadra proveniente dalla Repubblica Ceca (oggi solo Cechia). Ma adesso andiamo a vedere le possibili, anzi probabili, scelte del tecnico della Viola.
Niente Martinelli
In porta De Gea, come annunciato dallo stesso Pioli in conferenza stampa. In difesa Comuzzo, Pablo Marì e Ranieri, con Pongracic comunque in ballottaggio.
Scalpita Fortini
A causa dell'infortunio di Lamptey, sulla destra agirà Fortini, mentre Mandragora, Nicolussi Caviglia e Fagioli comporranno il centrocampo; a sinistra Parisi per far rifiatare Gosens. Davanti riposa Kean: ci sarà Piccoli, assieme a Gudmundsson.
💬 Commenti