Matteo Moretto calca la mano sull'interessamento del Milan per Moise Kean: ecco il commento, rilasciato tramite il proprio canale YouTube, dell'esperto di mercato sull'attaccante della Fiorentina.

Il flirt Kean-Milan

“Già a gennaio raccontai che il profilo preferito da Allegri era Moise Kean, ma che questo non si sarebbe mosso nonostante le offerte, perché tra lui e la Fiorentina c'è un legame speciale ed avrebbe voluto chiudere la stagione in viola cercando di ottenere la salvezza. Da capire se in estate il Milan ci tornerà sopra, sicuramente resta un nome che piace molto ai rossoneri ed è molto amico di Leao: ci sono tanti fattori che lo possono avvicinare al Milan. Resta da capire la proposta per la quale la Fiorentina tratterebbe, c'è ancora tanta strada da percorrere”.