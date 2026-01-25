Non solo Fabbian e Brescianini. La Fiorentina cerca anche un mediano di rottura a centrocampo

La Fiorentina sarà molto attiva in questo finale di calciomercato invernale. La priorità degli uomini viola è sicuramente il difensore, ma non è escluso un ulteriore ingresso a centrocampo.

Mediano di rottura

Secondo quanto scrive La Repubblica, la Fiorentina potrebbe regalare a Vanoli un altro innesto nella linea mediana del campo. Dopo gli acquisti di due mezzale pure come Fabbian e Brescianini, il duo mercato Goretti-Paratici sono al lavoro per portare a Firenze anche un mediano fisico e di rottura, qualità che mancano al centrocampo viola.

Al fianco di Fagioli

L'innesto di un calciatore fisico garantirebbe più copertura difensiva ad un centrocampo che spesso è apparso troppo leggero. Il mediano andrebbe a posizionarsi al fianco di Fagioli, facendo risparmiare al regista viola energie preziose da utilizzare nella fase offensiva della Fiorentina.