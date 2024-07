Tra Vranckx e la Fiorentina si mette di traverso il Wolfsburg. Il giocatore vuole la Fiorentina ma i tedeschi non mollano. La situazione

La Fiorentina ha trovato l'accordo verbale con il centrocampista belga Aster Vranckx. Dopo il mancato passaggio in viola della scorsa estate, stavolta le parti sono davvero vicine. Con il solito ostacolo da superare, il Wolfsburg.

Accordo per Vranckx, ma…

Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, la Fiorentina ha ancora Vranckx come priorità dal mercato e spinge per averlo il prima possibile. C'è l'accordo verbale e il centrocampista vuole Firenze, ma il Wolfsburg sta momentaneamente rifiutando tutte le offerte perché vuole prima parlare con il centrocampista. Il desiderio del club è prolungare il suo contratto, in scadenza nel 2025.