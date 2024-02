Via libera alla seconda trasferta stagionale dei tifosi viola a Budapest: Maccabi Haifa-Fiorentina si giocherà regolarmente a porte aperte

La Fiorentina agli ottavi di finale di Conference League se la vedrà contro gli israeliani del Maccabi Haifa. A causa della difficile situazione in Israele, però, la gara di andata (con il Maccabi in casa) si giocherà al Bozsik Stadion, impianto dell'Honved Budapest in Ungheria.

Nell'ambiente si era paventata anche la possibilità di giocare la partita a porte chiuse. Opzione però accantonata, visto che secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, la gara si giocherà regolarmente a porte aperte. Via libera dunque per la seconda trasferta stagionale nella capitale ungherese per i tifosi viola, che si erano recati a Budapest già per il match contro il Ferencvaros. Circa 400 i biglietti disponibili per il tifo gigliato.