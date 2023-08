Alla vigilia di Fiorentina-Rapid Vienna ha parlato l'allenatore Vincenzo Italiano in conferenze stampa dal Viola Park. Queste le sue parole: “Mi riallaccio a quello che ha detto Barisic. Loro vengono qua per limitarci, mi aspetto una partita che dipende da noi nel suo andamento. Dobbiamo fare un gol in più di loro, ma non mi aspetto un Rapid che ci aspetta e riparte. Niente follie nel cercare di arrivare a fare gol, bisogna lavorare bene per 90 minuti. Se siamo bravi, prendiamo in mano la gara. L'avversario non è sprovveduto, vediamo se quello che ha detto Barisic sarà confermato, cioè una grande pressione”

E ancora: “Quest'anno è diverso dall'anno scorso. Tutto. Domani abbiamo uno scenario diverso rispetto alle tante gare che abbiamo disputato in Conference, dove spesso eravamo in vantaggio. Dobbiamo essere concentrati e maturi, capaci di lavorare su un qualcosa che si è ribaltato rispetto alla consuetudine. Abbiamo buone possibilità di metterli in difficoltà. A me l'unica cosa che preoccupa è il passaggio del turno. Il mercato distoglie l'attenzione. Iniziamo con le partite che contano e voglio che tutti siano concentrati sulla partita”