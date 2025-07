Corriere dello Sport-Stadio: Il piano Pioli, una Viola extralarge

In prima pagina sul Corriere delo Sport-Stadio c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Il piano Pioli”. E ancora: “Una Viola extralarge col 3-5-2”.

Pagina 18

Apertura per: “La nuova Viola alla scala di Pioli”. Sottotitolo: “Dalla difesa confermata in blocco al centrocampo di qualità, cuore del progetto, fino al ricco attacco Mancano solo gli ultimi ritocchi”. In taglio basso: “Oltre 42 milioni di ambizioni”. Occhiello: “Sale il monte ingaggi un piano sostenibile”.

Pagina 19

Sul mercato c'è: “Subito Bernabé poi Seba Esposito”. Sottotitolo: “La Fiorentina vuole dare a Pioli un regista entro l’inizio del ritiro: attesi contatti con gli emiliani”.