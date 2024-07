Non tutti a disposizione di Palladino per l'allenamento di oggi: il punto dal Viola Park

E' in corso in questo momento l'allenamento della Fiorentina al Viola Park, il primo del ritiro estivo aperto al pubblico. Davanti a un centinaio di tifosi la squadra ha cominciato la seduta pomeridiana, ma non tutti i calciatori sono a disposizione di mister Palladino.

Non tutti presenti

Come raccolto da Fiorentinanews.com Sabiri, ad esempio, ha chiesto un permesso e tornerà solo nei prossimi giorni. Nzola, Niccolò Pierozzi e Ikoné, invece, non si stanno allenando in campo e sono rimasti nel padiglione della prima squadra.