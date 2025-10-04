Amantino Mancini: "La Roma può tornare in Champions ma con la Fiorentina deve vincere. Al Franchi però è sempre dura"

Questo pomeriggio l'ex calciatore della Roma Amantino Mancini è intervenuto ai microfoni di Radio Romanista, durante la trasmissione "A Tutto Campo”, per fare il punto in casa giallorossa in vista della trasferta di domani contro la Fiorentina di Stefano Pioli. Questo un estratto delle sue considerazioni: “

"E’ appena iniziata la stagione, sono molto fiducioso di questa Roma di Gasperini, che è un allenatore che capisce di calcio, ha fatto molto bene con l’Atalanta ed è partito molto bene. Su 5 partite in campionato ha fatto 4 vittorie. L’altro ieri purtroppo è arrivata una sconfitta con il Lille ma che non deve togliere fiducia perché la squadra mi piace come gioca. Ha iniziato da poco tempo il suo lavoro ma c’è grande possibilità di crescita. Qual è il nuovo acquisto che ti ha convinto di più? Soulé è uno che mi piace molto, Ferguson mi piace, è forte fisicamente e forte. Wesley mi piace molto, lui deve capire ancora il calcio italiano, sta vivendo un periodo di adattamento ma crescerà ancora con Gasperini”.

“L'intensita del campionato italiano è diversa da quelli sudamericani”

Da brasiliano ha anche sottolineato le principali problematiche di adattamento per un giocatore sudamericano: “L’intensità. Il calcio italiano è diverso da quello brasiliano, che invece è molto più tecnico. I giocatori brasiliani un po’ soffrono appena arrivano, anche per un discorso tattico, perché non si lavora molto rispetto all’Italia su questo aspetto. Penso che con il passare del tempo Wesley si adatterà, come è successo a me, perché ho sofferto dal punto di vista tattico nei primi mesi ma poi con Spalletti mi sono adattato”.

“Sconfitte come quelle di giovedì si superano facilmente”

Un pensiero anche sulla partita di giovedì con il Lille: “Come superare una sconfitta del genere? All’epoca nostra, la mentalità era molto forte. Noi ci dicevamo che potevamo cambiare le cose subito dopo. Avevamo fiducia e ci dicevamo di andare avanti. Penso che debba succedere la stessa cosa nello spogliatoio di oggi, la mentalità oggi è diversa ma spero che la Roma possa tornare ancora più forte” .

“Domani a Firenze sarà dura come sempre quando si gioca in trasferta al Franchi”

Qualche parola anche sulla squadra di Stefano Pioli: “Contro i viola sarà dura, come lo è sempre al Franchi. La Roma deve essere la Roma, deve giocare con intensità come piace a Gasperini per cercare di vincere. Se non vince almeno portare un punto da Firenze, perché penso che in questo momento possa essere importante. L’importante è non perdere”.

“La Roma ha ancora tutte le possibilità per tornare in Champions League"

Ha poi concluso parlando degli obiettivi stagionali dei giallorossi: “In campionato la Roma può arrivare in zona Champions tranquillamente. Se la Roma trova continuità c’è possibilità In Coppa Italia anche in Finale mentre in Europa League la vedo un po’ più dura ma mi auguro che cresca per arrivare il più lontano anche in Europa”.