La Juventus perde Vlahovic, ma vince contro il Cagliari: isolani che rimangono impantanati nei bassifondi. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Prosegue il turno delle 18 di Serie A col match dell'Allianz Stadium: a Torino la Juventus si impone per 2-1 sul Cagliari.

La cronaca delle gare

La partita si sblocca al 26simo minuto con un gran contropiede del Cagliari: Palestra ruba palla a Kostic sulla sinistra e trova Esposito in mezzo all'area che, anche sotto pressione di Locatelli, sigla la rete del vantaggio. Tuttavia, dal calcio d'inizio stesso, la Juventus costruisce l'azione del pareggio conclusa da una sberla di Yildiz dall'interno dell'area. Prima dell'intervallo, però, Spalletti perde Vlahovic per infortunio: tuttavia, nei minuti di recupero del primo tempo, è ancora Yildiz a trovare la via della rete su assist di Kalulu, firmando la sua doppietta personale. I ritmi nel secondo tempo si abbassano notevolmente: Caprile è chiamato a qualche parata aggiuntiva, ma niente da segnalare. La partita finisce quindi 2-1.

Come cambia la classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Roma 27, Napoli 25, Milan 25, Bologna 24, Inter 24, Como 24, Juventus 23, Lazio 18, Udinese 18, Sassuolo 17, Cremonese 14, Torino 14, Atalanta 13, Cagliari 11, Parma 11, Genoa 11, Lecce 10, Pisa 10, Fiorentina 6, Verona 6.