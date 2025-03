Kean, che perla contro il Genoa: l'attaccante della Fiorentina segna il gol più bello del campionato nel mese di febbraio - VIDEO

L'attaccante della Fiorentina Moise Kean, assente nell'ultima gara contro il Lecce, adesso ha recuperato dal brutto infortunio al volto ed è a disposizione di Palladino. Ripercorrendo il suo mese di febbraio, resta sicuramente il suo meraviglioso gol realizzato contro il Genoa, su apertura di Mandragora da punizione.

Kean fa il gol più bello di febbraio in Serie A

La bellezza del gol è valsa un bel riconoscimento: la Lega Serie A riconosce la rete di Kean come il Goal of the Month del mese di febbraio.

Di seguito, riapprezziamo ancora una volta il gesto tecnico di Kean: