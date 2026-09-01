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Njie punta subito ad essere titolare. I due 'nervosi' a rischio esclusione e si cambia in difesa

Redazione /
Alieu Njie
Foto: Fiorentinanews.com
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Alla seduta di allenamento di ieri era presente anche Njie, uno degli ultimi arrivati di casa Fiorentina

E bene, l'esterno offensivo acquistato dal Torino, secondo La Nazione, potrebbe già essere titolare proprio nel match contro la sua ex squadra di sabato prossimo.  

Altre modifiche

Contro i granata sono attese però anche altre modifiche all'undici iniziale; Gudmundsson (ammesso che alla fine resti) e Jimenez, apparsi nervosi e arrivati entrambi a sfiorare l'espulsione contro i ciociari, rischiano infatti di partire dalla panchina.

Coppia centrale

La coppia centrale di difesa, finora è apparsa troppo fragile. La sensazione è che Ranieri possa tornare titolare al fianco di uno tra Dragusin e Pongracic

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