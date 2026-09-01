Paratici e il confronto con Grosso. E la squadra vuole uscire subito da questa situazione

Dopo il pesante ko interno della Fiorentina contro il Frosinone, il direttore sportivo Fabio Paratici si è confrontato a lungo con il tecnico Fabio Grosso. Lo scrive stamani La Nazione.

Il diesse ieri ha anche voluto essere al fianco dell'allenatore, alle prese con un avvio di stagione molto più complicato del previsto e giá bersagliato dalle critiche dei tifosi.

Confronto anche col gruppo

Non solo dirigente e allenatore, ieri è andato in scena anche il classico confronto di gruppo. Un faccia a faccia franco, necessario per analizzare ciò che non ha funzionato sabato: dall'approccio troppo morbido alle distanze sbagliate tra i reparti, passando per una reazione rimasta solo abbozzata.

Volontà della squadra di uscire

Ma da questo colloquio, si legge ancora sul quotidiano fiorentino, è emersa la volontà della squadra di uscire al più presto da questa situazione attraverso il lavoro e una maggiore assunzione di responsabilità.