Fiorentina e Torino, un'altra operazione in ponte. Con Paratici tratta direttamente Cairo

Un altro giro e un'altra operazione tra Fiorentina e Torino? Viola e granata nel corso di questa estate sono stati frequentemente a contatto e la situazione si ripete anche nel corso dell'ultimo giorno di mercato.

Cairo in prima linea

Dopo Pietro Comuzzo, Niccolò Fortini e Alieu Njie, le due società stanno provando a portare a termine il trasferimento di Rolando Mandragora in Piemonte. Il presidente del Toro, Urbano Cairo, sta trattando direttamente con Fabio Paratici per chiudere tutto.

La richiesta viola

La richiesta del club gigliato per il centrocampista è di otto milioni di euro. Dopo due prestiti, quelli di Comuzzo e Fortini, questa potrebbe essere una cessione a titolo definitivo (o almeno in prestito con obbligo di riscatto).