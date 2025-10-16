Durante un intervento a Radio Sportiva, il giornalista e tifoso viola Stefano Cecchi si è espresso in merito alla situazione già piuttosto accesa in casa Fiorentina, considerati gli appena 3 punti in 6 giornate della squadra di Pioli in campionato.

‘Vedere vincere gli altri ha lasciato amarezza’

“L’idea del pubblico fiorentino a volte mi ferisce, per come viene visto da fuori. La città vive in maniera feroce il rapporto con la Fiorentina, in maniera viscerale, come accade a Napoli col Napoli, dato che sono due città nelle quali esiste solo una squadra. Da tanti anni la Fiorentina non riesce ad arrivare, anche per sfortuna, vedi le tre recenti finali perse. Questo lascia amarezza, e vedere che altre città che da tanto tempo non vincevano lo fanno, vedi il Bologna, ti crea dentro una malinconia dolorosa e questo si ripercuote”.

‘Il malumore di Firenze ha un perché’

“È stata fatta la campagna acquisti più dispendiosa dell’era Commisso, preso un allenatore che ha vinto uno Scudetto… e si fanno tre punti in campionato, la squadra è in zona retrocessione. Il malumore ha un perché, non è a prescindere. Il surplus d’amore di una città per una squadra non è negativo, può esserlo semmai la protesta che travalica i limiti del buongusto e del buonsenso”.