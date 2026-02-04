Dopo lo stop contro la Fiorentina, Di Lorenzo scampa il pericolo maxi-infortunio. Intanto... si opera

Durante Napoli-Fiorentina, gara terminata 2-1 in favore dei padroni di casa, Giovanni Di Lorenzo ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo mezz'ora. Il capitano azzurro ha riscontrato un pericoloso infortunio al ginocchio sinistro, che aveva messo in stato di apprensione i suoi tifosi: si temeva la rottura del legamento crociato e la fine della stagione.

Di Lorenzo, il peggio è passato: evitata la rottura del crociato

Ma è andata meglio del previsto: Di Lorenzo scampa il pericolo dell'infortunio più grave e si procura “solo” una lesione di secondo grado. I tempi di recupero vanno comunque dalle cinque alle otto settimane; l'obiettivo potrebbero essere i playoff per i Mondiali con la Nazionale. Intanto, durante il recupero, il giocatore procede con un altro tipo di operazione, come esplicita il Napoli in un comunicato.

Intanto arriva un'operazione

In considerazione dei tempi necessari per il completo recupero dall'infortunio al ginocchio sinistro, Giovanni Di Lorenzo, di comune accordo con il club, si sottoporrà nelle prossime ore a intervento chirurgico al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa