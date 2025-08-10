E dopo la tournée in Inghilterra per la Fiorentina il primo obiettivo è trovare il vice Kean: i due profili individuati dalla dirigenza viola
La Fiorentina, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, si prepara a concentrarsi sul rafforzamento del reparto offensivo, con un occhio di riguardo alla ricerca di un vice Kean. Dopo la tournée inglese, la società viola ha tratto due certezze: la squadra sta crescendo sotto tutti gli aspetti e il mercato sarà orientato verso innesti mirati.
La suggestione greca
Tra i nomi seguiti dalla dirigenza spunta quello di Fotis Ioannidis del Panathinaikos, ma l’operazione appare complicata a causa della richiesta economica elevata del club greco, che valuta il giocatore tra i 25 e i 30 milioni di euro. Una cifra considerata eccessiva per un attaccante che dovrebbe ricoprire il ruolo di riserva.
L'alternativa
In alternativa, resta in considerazione Cristian Shpendi del Cesena. Pur essendo giovane e con poca esperienza in Serie A, il suo profilo tecnico sembra in linea con le caratteristiche ricercate dalla Fiorentina per completare il reparto offensivo.