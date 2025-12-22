Marchegiani: "Troppo presto per dire se la Fiorentina ha cambiato marcia, ma tante note positive oltre al risultato. Su Parisi..."

Luca Marchegiani, ex portiere di Serie A e oggi opinionista e commentatore per Sky, ha avuto modo di commentare la prima vittoria in campionato per la Fiorentina evidenziando i punti cardine dai quali ripartire.

Sul vantaggio numerico

“Potrebbe essere l'inizio di un nuovo campionato per la Fiorentina, ma ancora è troppo poco per dire se hanno cambiato marcia definitivamente. La partita di oggi è stata convincente anche se condizionata da una superiorità numerica che ha mantenuto per più di 80 minuti, il che sicuramente è un vantaggio".

Sulle note positive

"Però ci sono alcune cose che vanno sottolineate: la buona prova di Fagioli, la nuova posizione di Parisi che con la sua velocità ha creato problemi a giocatori fisici ma impacciati, come quelli dell'Udinese. Ma anche i due gol di Kean, Gudmundsson che ha giocato in una posizione dove è stato spesso trovato, giocando con la palla tra i piedi.. tutte buone notizie, oltre al risultato”.