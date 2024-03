Pochi minuti fa l'allenatore della Primavera della Fiorentina Daniele Galloppa ha reso nota la formazione titolare che tra poco meno di mezz'ora affronterà i pari età dell'Atalanta per provare a proseguire una complessa rincorsa playoff, distanti 11 punti attualmente a 8 gare dalla fine della stagione regolare.

Nonostante mercoledì prossimo i viola saranno impegnati nella finale di Coppa Italia contro il Torino, il tecnico gigliato non vuol sentir parlare di turnover e sceglie il miglior undici possibile per la gara odierna di campionato. Assente per squalifica Ievoli: al suo posto il lituano Gudelevicius, autore pochi giorni fa di una grande doppietta con la sua Nazionale contro i pari età della Francia. Fuori per infortunio Baroncelli e Braschi.

Questa l'undici titolare mandato in campo da Galloppa:

Fiorentina (4-3-1-2): Tognetti; Maggini, Biagetti, Romani, Fortini;

Vitolo, Gudelevicius, Harder; Rubino; Sene, Caprini.