Il giornalista e commentatore TV, Riccardo Trevisani, si è lasciato andare ad un duro sfogo indirizzato ai tifosi della Fiorentina che hanno criticato, giustamente, la squadra per la prestazione fatta vedere contro il Como. Uno sproloquio il suo che vi riportiamo, arrivato tramite Cronache di Spogliatoio.

“Gli unici che capiscono di calcio sono i tifosi della Fiorentina - ha detto - bisogna indire un concorso e in dieci fanno uno staff per far vincere le partite ai viola, saranno sicuramente più bravi di Italiano, Palladino e Pioli”.

E poi: “Io non ci riesco a ragionare con i tifosi viola. Capisco il fatto della ”lingua italiana", “il primo calcio a Firenze”, un sentirsi fortissimi. Io ho i dati d'ascolto e le squadre più seguite in Italia sono la Juventus per distacco, poi l'Inter e il Milan, il Napoli e la Roma. Poi Catania, Cagliari, Palermo, la Lazio. Sai chi non ho ancora nominato dopo nove? La Fiorentina".

E riattacca: “La Fiorentina vive l'idea di essere la squadra più interessante del mondo, ma interessa solo a Firenze. In questo micromondo tipo grande raccordo anulare di Roma, perché è una piccola Roma per certe cose, li fa pensare di essere fortissimi, bravissimi, bellissimi, ma non è vero. E' una squadra che da anni fa molto di più degli incassi che ha, degli introiti che ha”.