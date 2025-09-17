La nuova stellina della Serie B gioca ad Empoli. E la Fiorentina lo tiene già sott'occhio

La classifica dei cannonieri in Serie B è guidata attualmente da un ragazzo ucraino classe 2007 che risponde al nome di Bogdan Popov. L'attaccante dell'Empoli è andato sempre a segno nelle prime tre giornate della B, realizzando quattro gol totali.

Vivaio Empoli

All'interno del vivaio azzurro, Popov ha completato il suo percorso di formazione e la società ha deciso di lanciarlo in prima squadra da quest'anno (ha un contratto con il club di Corsi valido fino al 2028), facendo vedere a tutti di avere una stellina tra le mani.

L'eredità di Pio Esposito

Popov potrebbe essere l'erede di Pio Esposito, l’attaccante che nella scorsa stagione realizzò 19 gol con lo Spezia tra campionato e play off prima di tornare all'Inter.

Fiorentina

L'ucraino, che ha compiuto da poco 18 anni, è già tenuto d'occhio da diverse squadre, tra le quali anche la Fiorentina che non ha certo problemi di distanza per tenere sott'occhio le sue prestazioni e i suoi progressi.