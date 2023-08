La Fiorentina e la fretta di chiudere la cessione di Amrabat per mettere a segno un colpo importante a centrocampo

La Fiorentina vorrebbe chiudere in fretta la cessione di Sofyan Amrabat per provare a mettere a segno un colpo importante a centrocampo.

Il preferito per questa zona del campo, secondo La Nazione, rimane sempre Nicolas Dominguez, che non rinnoverà il suo contratto con il Bologna. Ma per arrivare al giocatore servono ancora 15 milioni di euro (metà dell'introito derivante dal passaggio altrove dello stesso Amrabat).

Secondo il giornale citato, i gigliati seguono anche Fausto Vera del Corinthians.