Il Napoli rischia di perdere Zielinski ed è pronto a buttarsi su Baldanzi: rischi non da poco per la Fiorentina

C'è chi lo vedeva come possibile sostituto di Castrovilli e chi di Zielinski, poi alla fine Tommaso Baldanzi non è stato ‘aggredito’ realmente né dalla Fiorentina, né dal Napoli ma il tutto sembra solo rimandato. Il talento empolese resta in bella mostra ma mentre il club viola il suo numero 10 se l'è visto rimandare indietro dall'Inghilterra, i partenopei potrebbero perdere il polacco a parametro zero e secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbero pronti ad affondare proprio per lui. Chiaro che per la Fiorentina si tratterebbe di una concorrente complicata da battere.