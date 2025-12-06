E' notte fonda, buissima e ora anche ultimissima casella per la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Non ci siamo, non c'è alcun segno di vita nella Fiorentina che perde anche a Reggio Emilia e a questo punto si vede sfilare dalle mani un bel pezzettino di Serie A. Drammatici i (non) segnali lanciati dal gruppo viola e la morbidezza con si è arreso al Sassuolo. Il -13 in differenza reti, grazie ad una difesa vomitevole, vale a questo punto l'ultimissima casella isolata.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 28, Napoli 28, Roma 27, Inter 27, Bologna 24, Como 24, Juventus 23, Sassuolo 20, Lazio 18, Udinese 18, Cremonese 17, Atalanta 16, Torino 14, Lecce 13, Cagliari 11, Parma 11, Genoa 11, Pisa 10, Verona 6, Fiorentina 6.