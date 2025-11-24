Capuano: "A Firenze il solito spettacolo indecente. La Juventus mette al bando chi mima l'aereo di Superga, la Fiorentina..."

La partita fra la Fiorentina e la Juventus, come spesso accade, ha lasciato strascichi e polemiche. Questa volta a lamentarsi sono i bianconeri e non solo per il rigore tolto alla propria squadra…

Vlahovic protagonista

Vlahovic è stato protagonista indiscusso della partita. Si è procurato un rigore, poi revocato dal Var, che è da giorni al centro delle discussioni calcistiche. Come ogni volta che torna a Firenze però è stato anche bersaglio dei cori della Fiesole, che hanno travalicato i confini dello sfottò.

L'appello di Capuano

Molti tifosi della Juventus stanno chiedendo con forza sui social che la società viola prenda le distanze e dei provvedimenti contro gli autori di questo coro. Anche giornalisti vicini al mondo bianconero si sono espressi in questa direzione. E' il caso di Giovanni Capuano che, sul proprio profilo X, ha chiesto un intervento della società viola: “La Juventus mette al bando quattro persone responsabili di aver mimato il gesto dell’aereo nel corso del derby contro il Torino. Eccellente - scrive Capuano - . Sarebbe carino che anche a Firenze, dove sabato è andato in scena il solito spettacolo indecente, ci facessero sapere qualcosa”.