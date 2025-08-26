​​
Ceccarini: "Fortini resta alla Fiorentina, da capire il futuro di Parisi"

Redazione /

Sul proprio profilo X, il giornalista e direttore di Tuttomercatoweb.com ha fatto chiarezza sulla situazione di Niccolò Fortini, dando aggiornamenti importanti.

Fortini resta in viola

Il giocatore classe 2006 resterà alla Fiorentina, nonostante i tanti interessamenti per lui. La dirigenza viola ha deciso di trattenerlo. 

Dubbi su Parisi

Diversa invece la situazione sul fronte Parisi: il classe 2000 campano non è certo di rimanere in viola. Il suo futuro è ancora da capire e in questi ultimi giorni di mercato potrebbero esserci novità sul suo conto.

