Terzic: "È stato bello giocare alla Fiorentina, felice di ritrovare i tifosi viola...ma penso alle ambizioni del Frosinone"

In conferenza stampa in vista di Fiorentina-Frosinone ha parlato l'ex viola Aleksa Terzic, nuovo acquisto dei ciociari, che ha spaziato su vari temi, dal passato in viola alla prossima sfida contro la propria ex squadra al Franchi.

‘Il centenario traguardo importante per la Fiorentina’

“Sono molto contento di essere tornato in Italia. Arriva una partita particolare, è stato bello giocare con la Fiorentina, saluto la famiglia Commisso e i tifosi so che il Centenario per loro è un traguardo importante ma ora sono a Frosinone e voglio pensare alle nostre ambizioni. Sono felice di tornare a giocare a Firenze e ritrovare i tifosi, non avrò difficoltà a giocare lì… sono un professionista e ora penso al Frosinone. Lavoriamo bene e spero che metteremo in campo le idee del mister e dello staff, spero che giocheremo con coraggio".

‘Giocare la Champions mi ha dato fiducia’

"Ho giocato la Champions realizzando un sogno, ho giocato in Europa, in Conference e ho fatto diverse finali. Questo dà tanta fiducia, serve tempo per dimostrare tutto ciò che vuoi fare. Sto bene fisicamente. Preferisco giocare come terzino sinistro ma anche in altre zone come esterno o anche come terzino destro. Le mie caratteristiche sono la velocità e il cross. Non mollo mai e do tutto fino alla fine questo è importante. Decide il mister dove mettermi, io ci sono".