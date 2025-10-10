Il mercato è finito da poco più d'un mese e manca ancora un po' a quello invernale, ma in orbita Fiorentina è emerso un nuovo nome per il centrocampo. Nei giorni scorsi s'è parlato di Matvey Kislyak, classe 2005 del Cska Mosca.

“Uno stimolo in più”

Proprio Kislyak ha parlato dell'interesse della Fiorentina al portale Sports.ru: “La stima di Pioli è sicuramente un motivo d'orgoglio per me. Alcuni diranno che potrei montarmi la testa e perdere la concentrazione, invece per me è una motivazione in più per lavorare duramente e migliorarmi. In ogni caso, ho sempre detto che il mio obiettivo è giocare per alcune delle migliori squadre d'Europa e partecipare alle competizioni europee”.