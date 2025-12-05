I tifosi della Fiorentina rispondono presente, anche in Europa: sold-out il settore ospiti di Losanna. Nuove info sui biglietti

Con ogni probabilità è il momento più complicato della gestione Commisso in casa Fiorentina. Eppure la risposta dei tifosi non manca mai, neanche in questa situazione di crisi. Domani a Reggio Emilia, per la partita contro il Sassuolo, i sostenitori viola saranno sicuramente più di 3000. Ma arriva una risposta importante anche in campo europeo.

Tifosi viola in massa, anche a Losanna

Losanna-Fiorentina sarà l'ultima gara di questa league phase di Conference. Arrivano aggiornamenti dal club: il settore ospiti dello Stade de la Tuilière è già interamente sold-out (erano circa 600 i tagliandi a disposizione), biglietti polverizzati nel giro di un giorno. Ma restano posti in tribuna a disposizione dei tifosi viola, chiaramente con tutt'altre fasce di prezzo. Di seguito il comunicato ufficiale.

Nuove info sulla vendita dei biglietti

Settore Ospiti - Zone B5: 21.50 € (Sold out)

Tribune A - Zone A5: 112.00 €

(Prezzo comprensivo di prevendita)

CALENDARIO E MODALITA’ DI VENDITA (Settore Tribuna): PRIMA FASE - PRELAZIONE ABBONATI SERIE A 2025/26, Dalle ore 16:30 del 05/12/2025 fino alle ore 10:00 del 09/12/2025 o fino ad esaurimento dei posti disponibili, fase dedicata ai possessori di abbonamento alla SERIE A 2025/26, con obbligo di inserimento di tessera INVIOLA PREMIUM in corso di validità. Ogni tessera consentirà l’acquisto di un solo biglietto inserendo i dati anagrafici del possessore.

SECONDA FASE - POSSESSORI INVIOLA PREMIUM CARD

(Fase attiva solo in caso di biglietti disponibili), Dalle ore 10:01 del 09/12/2025, previa disponibilità di tagliandi, alle ore 12:00 del 11/12/2025 o fino ad esaurimento dei posti disponibili, fase dedicata a tutti i possessori di INVIOLA PREMIUM, con obbligo di inserimento di tessera in corso di validità. Ogni tessera consentirà l’acquisto di un solo biglietto inserendo i dati anagrafici del possessore.