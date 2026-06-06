Pistocchi: "Vanoli cacciato come uno qualunque da Paratici. In Italia vince sempre l'amichettismo"

Maurizio Pistocchi, giornalista sportivo e conduttore televisivo, attraverso un post sul suo profilo X, ha attaccato duramente Fabio Paratici e la Fiorentina per la gestione di Paolo Vanoli: “Ci sono cose, nel calcio italiano, incredibili: si parla tanto di meritocrazia, ma il merito è sempre superato dall’amichettismo”.

“Paratici ha cacciato Vanoli”

Vi sembra normale che un allenatore, subentrato dopo 11 partite con 4 punti e 0 vittorie, faccia 36 punti in 17 partite (un record, mai successo in precedenza) e, salvata la squadra dalla retrocessione, venga liquidato come uno qualsiasi? Ebbene, è quello che lo chef Paratici, nelle cui mani la famiglia Commisso si è messa dopo la scomparsa di Rocco, ha cucinato a Paolo Vanoli.

“Cosa avrà provato sentendo al Fiesole?”

Il giornalista prosegue poi così: “Nell’ultima partita al Franchi, contro l’Atalanta, dalla Fiesole si è alzata una sola voce: ‘Rispettiamo solo Paolo Vanoli’. Cosa avrà pensato Paratici, che già da tempo aveva contattato Grosso attraverso il suo procuratore Riso? Quello stesso Paratici che a novembre, interpellato dal club, aveva affermato che Vanoli fosse il miglior allenatore possibile in quel momento".