Ndour non brilla e fatica a imporsi, ma l’Italia Under 21 si tira fuori dai guai rimontando contro il Montenegro

Non è stata una serata facile per l'Italia Under 21, ma al suo debutto da ct Silvio Baldini strappa il primo successo verso l'Europeo di categoria nel 2027. Gli Azzurrini vincono 2-1 in rimonta contro il Montenegro, dopo una prima frazione estremamente complicata e un gol a freddo subito da Andrej Kostic, classe 2007 del Partizan, che con un diagonale batte Mascardi dopo un errore in impostazione. L'Italia rialza la testa soltanto nelle prime battute della ripresa con il gol di Lipani da fuori area. E a dieci minuti dal termine, Koleosho realizza il rigore decisivo per il successo della Nazionale, che guadagna i primi 3 punti nel girone di qualificazione.

Ndour titolare nel successo dell'Under 21

Il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour ha giocato per tutta la partita. Una prestazione non particolarmente brillante, considerata la quantità di possessi persi (ben 17) e qualche fallo di troppo nella prima frazione. Prova a farsi notare sulla fine con una botta dalla distanza inoffensiva.