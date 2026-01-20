​​

Fiorentina, manca un centrale. Il nuovo contatto arrivato nelle ultime ore

Marco Masoni /
Diego Coppola
Diego Coppola

Dato per fatto l'arrivo alla Fiorentina di Fabbian, il mercato in entrata non è ancora finito. 

Manca un centrale

Manca ancora all'appello un difensore centrale per la squadra viola, un elemento che possa sopperire alle partenze di Pablo Mari e Viti

Nuovo contatto

Nelle ultime ore c'è stato un nuovo contatto per Coppola del Brighton per arrivare all'apertura al prestito da parte del club inglese. Ma c'è una lista di obiettivi che comprende ancora i nomi di Leite, Bijol e Becao.

