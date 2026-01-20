Fiorentina, manca un centrale. Il nuovo contatto arrivato nelle ultime ore
Diego Coppola
Dato per fatto l'arrivo alla Fiorentina di Fabbian, il mercato in entrata non è ancora finito.
Manca un centrale
Manca ancora all'appello un difensore centrale per la squadra viola, un elemento che possa sopperire alle partenze di Pablo Mari e Viti.
Nuovo contatto
Nelle ultime ore c'è stato un nuovo contatto per Coppola del Brighton per arrivare all'apertura al prestito da parte del club inglese. Ma c'è una lista di obiettivi che comprende ancora i nomi di Leite, Bijol e Becao.
