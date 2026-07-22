Malagò: "Tanti giovani tecnici italiani stanno lavorando benissimo, come Grosso. Sugli stadi..."

L'allenatore della Fiorentina Fabio Grosso arriva su una panchina di prestigio, pronto a una nuova avventura. Intanto riceve dei complimenti decisamente di livello. Di lui, infatti, ha parlato il presidente della FIGC Giovanni Malagò a Cronache di Spogliatoio.

“Grosso ha fatto un ottimo lavoro coi giovani”

Giovani allenatori italiani? “Da questo punto di vista sono molto contento. Ce ne sono alcuni che hanno il coraggio di lanciare giocatori fondamentali, che sono stati la base dell'Under 21 e anche della Nazionale maggiore. Da questo punto di vista ha fatto un ottimo lavoro Grosso, ora andato alla Fiorentina. Cito anche Aquilani dopo un eccellente campionato in B”.

“Stadi? Entro il 31 luglio…”

Sugli stadi: “Entro il 31 luglio dovrà essere completato il dossier per l'individuazione dei nuovi stadi in vista di Euro 2032. Gli Europei sono fondamentali per una questione di sviluppo. In più nel 2033 sarebbe bello poter portare gli Europei femminili”.