Walter Sabatini: "La storia di Grosso è indicativa, è pronto al grande salto. E anche la Fiorentina lo è"

Il futuro della Fiorentina sembra particolarmente promettente, soprattutto grazie ai colpi offerti dal calciomercato. Mister Fabio Grosso si ritrova a disposizione una rosa decisamente interessante. Ne ha parlato anche il direttore Walter Sabatini a Tuttomercatoweb.com.

“Grosso? La sua storia parla per lui”

Da chi aspettarsi un salto importante in Serie A? “Da Grosso. La sua storia è indicativa, lo ha già fatto. Ha vinto il campionato di Serie B e si è ripetuto con un ottimo lavoro nella scorsa stagione al Sassuolo. Lo vedo pronto al grande salto, così come lo è la sua Fiorentina”.

“Fiorentina pronta al grande salto”

Sulla suggestione Guardiola in Nazionale: “Non c'è nessun motivo per non averlo, ma l'Italia ha bisogno di altro. Lui ha bisogno di allenare, all'Italia serve un commissario tecnico. Non sembra, ma è una cosa molto diversa: la Nazionale deve cercare di fare calcio in modo diverso, avere altre preoccupazioni”.