Termina il pellegrinaggio di Nicolussi Caviglia. L'ex viola trova una sistemazione a titolo definitivo
Hans Nicolussi Caviglia è stato una delle delusioni più grosse dell'inizio di stagione viola. Arrivato a Firenze dopo una buona stagione a Venezia, l'aostano doveva ricoprire il ruolo di mediano capace di dare equilibrio e geometrie, ma la sua esperienza in riva all'Arno è stata da dimenticare.
La breve esperienza fiorentina
Una serie di prestazioni negative che hanno indotto la società viola a terminare anticipatamente il prestito e a “rispedire” il giocatore in laguna. A Venezia però, il centrocampista cresciuto nel settore giovanile della Juventus non c'è mai tornato, trovando una gradita sistemazione al Parma
Il riscatto
In Emilia Nicolussi è tornato a poco a poco quello visto con la maglia del Venezia, tanto da meritarsi la conferma per la prossima stagione. Il Parma eserciterà quindi il diritto di riscatto fissato a 6 milioni. L'ex viola, dopo un inizio di stagione davvero travagliato, ha trovato la dimensione in cui può fare la differenza.