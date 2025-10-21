Stöger: "Siamo in netto calo, è una mia responsabilità. E sarà molto difficile uscirne"

L'allenatore del Rapid Vienna Peter Stöger, in vista della partita contro la Fiorentina, ha parlato a Krone.at.

“Siamo in netto calo ed è colpa mia”

“Adesso siamo in netto calo - ha detto - dobbiamo ammetterlo ed è una mia responsabilità. Abbiamo sbagliato contro il LASK, ma tutti i giocatori erano al minimo in termini di energie e corsa. So che risolveremo il problema, dobbiamo rispettare determinate aspettative perché eravamo indicati come i favoriti per la vittoria del campionato”.

E aggiunge: “Adesso è molto difficile uscirne. Dobbiamo un attimo tirare la corsa, ho bisogno di ragazzi disposti a fare di tutto per vincere. Serve tanta energia, devono farsi avanti protagonisti del genere”.