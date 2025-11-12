Il calcio ai tempi dei social: Dodô smette di seguire la Fiorentina... e chiude i commenti ai suoi post

Al giorno d'oggi, i social sono ormai diventati un mezzo fondamentale, utilizzato da società e calciatori anche per comunicazioni e dichiarazioni ufficiali. Non si può dunque ignorare, peraltro in un momento particolare come quello che sta attraversando la Fiorentina, quanto accaduto all'account Instagram di Dodô.

Il caso Dodô

L'esterno della Fiorentina, infatti, ha smesso di seguire la pagina del club viola su Instagram (che però compare nella sua bio). Di certo una particolarità, ma non è l'unica: Dodo infatti ha tolto la possibilità di commentare i propri post, forse a seguito delle critiche ricevute per le prestazioni deludenti che sta inanellando dall'inizio della stagione.