Giorgetti: "Clima negativo un effetto collaterale del mercato deludente. Per tutti è la prima contestazione vissuta a Firenze"

Il giornalista Angelo Giorgetti è intervenuto a Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole: “La mancanza di entusiasmo nell'ambiente viola è un danno collaterale dei mancati investimenti sul mercato della Fiorentina. Tutti si aspettavano qualcosa visto il quarto posto in classifica”.

E ancora: “Adesso per recuperare devi solo vincere. Ci aspetta un calendario complicato. Ci sono stati tanti fattori che hanno portato la situazione ad essere quella attuale, ma per tutti questa è la prima vera contestazione vissuta a Firenze”