Una moneta da cinque euro per celebrare i cento anni della Fiorentina (e del Napoli) FOTO

Una moneta speciale per festeggiare i cento anni di due squadre di calcio: la Fiorentina e il Napoli (ovviamente una per squadra).

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato consegnerà al ministero dell’Economia due valute in argento, ognuna riportate il logo della società calcistica e una rappresentazione della città, entrambe dal valore di cinque euro.

Hanno già valore legale

Tutti dettagli riportati in merito sono riportati in due decreti che autorizzano l’emissione della moneta, pubblicati nella Gazzetta ufficiale il 7 febbraio scorso. Entrambe le monete hanno già valore legale anche se il centenario vero e proprio di Fiorentina e Napoli si festeggerà ad agosto.

Moneta Fiorentina

L'autrice è Silvia Petrassi, le monete saranno larghe 32 millimetri e con un peso di 18 grammi. Per quanto riguarda la Fiorentina, la valuta riporta da una parte il giglio, simbolo della squadra, mentre dall'altra uno scorcio significativo della città.