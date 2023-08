Schick: "Contro una squadra del calibro della Fiorentina dovevamo difendere in blocco e lo abbiamo fatto davvero bene"

Thorsten Schick, dopo la partita vinta dal Rapid Vienna contro la Fiorentina, si è detto entusiasta dell'atmosfera che si è respirata all'Allianz Stadion: “Penso che insieme ai tifosi, in casa nostra, possiamo diventare una forza. Ci hanno spinto avanti in ogni situazione, è semplicemente fantastico giocare davanti ai nostri fans” ha spiegato il terzino destro.

Poi ha aggiunto: "Era chiaro contro una squadra di questo calibro bisognava difendere pazientemente in blocco. Lo abbiamo fatto davvero molto bene, soprattutto nel secondo tempo".