VIDEO - A Jovic bastano nove minuti per andare a segno con la nuova squadra! Il suo gol decisivo per il passaggio del preliminare di Conference League

L'ex attaccante viola Luka Jovic è appena approdato in Grecia per giocare con l'AEK Atene. Il debutto del serbo con i gialloneri, avvenuto durante il preliminare di Conference League contro l'Aris Limassol, è stato a dir poco perfetto.

Jovic è entrato durante il primo tempo supplementare e dopo soltanto 9 minuti dal suo ingresso è riuscito a buttare la palle in rete a termine di un contropiede perfetto. Il suo gol si è dimostrato decisivo per il passaggio del turno della squadra ateniese.