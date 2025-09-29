Benedetto Ferrara: "Altro che bisteccate di gruppo, tre punti dopo aver speso 92 milioni fanno piangere"
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
La Fiorentina continua a inviare segnali negativi. Anche la trasferta di Pisa è stata davvero deludente per i colori viola e il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara lo sottolinea nel suo commento pubblicato sul giornale locale.
“Un allenatore sa quando è il momento di infierire…”
“Un allenatore capisce quando è il momento di infierire sui suoi giocatori e quando deve accarezzarli pubblicamente” scrive Ferrara.
“Tre punti in cinque partite dopo aver speso 92 milioni…”
Che poi aggiunge: “Però 3 punti in 5 partite dopo aver speso 92 milioni, oltre che a far piangere dovrebbero spingere tutti, società compresa, anche a una riflessione profonda. Altro che bisteccate di gruppo. Ps. Notizie di Gud?”.
