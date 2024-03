Senza un parafulmine come Barone, tocca ai tre senatori guidare il gruppo: l'errore in azzurro non scalfisce il ruolo di Bonaventura

I tre uomini di maggior esperienza, quelli a cui si affiderà Italiano, sono ben noti: Biraghi, Milenkovic e Bonaventura, per militanza ed età appunto, i tre senatori del gruppo viola. Palla a loro in particolare, come sottolinea La Nazione, vista la scomparsa di un personaggio rilevante come Barone, spesso anche parafulmine per tutto il gruppo. Bonaventura è reduce da una brutta serata (pomeriggio negli Usa) con la Nazionale ma tutto ciò non scalfisce la sua posizione di rilevanza, tecnica e umana nello spogliatoio viola.